Le sceau en or "Hoang de chi bao". Photo: VNA



Paris (VNA) – La Maison de vente aux enchères française Millon, fondée en 1928, a mis aux enchères le 31 octobre à Paris plus de 300 antiquités et œuvres d’art provenant du Vietnam ou le concernant.

Elles ont compris près de 100 antiquités, dont vases, bols, assiettes en porcelaine, bouteilles, statues en bronze, etc. datant des XVIIIe et XIXe siècles, plus de 150 œuvres d'art des feu peintres connus tels que Bui Xuan Phai, Nguyen Sang, Le Pho, Mai Trung Thu, et une cinquantaine d'objets sculptés.

Un bon nombre d’antiquités précieuses appartenant à la dynastie des Nguyen (1802-1945) telles que médailles, insignes, monnaies, bols en or..., des rois Minh Mang, Duy Tan, Khai Dinh et Bao Dai, ont également été mises aux enchères.

En particulier, il faut citer un sceau en or coulé en 1823 sous le règne du roi Minh Mang (1820-1841) et un bol en or datant du règne du roi Khai Dinh (1916-1925), qui ont une grande valeur historique.

Le bol en or a été vendu à un prix de 680.000 euros. Photo: VNA



Le bol en or a été vendu à un prix de 680.000 euros, le plus élevé lors de cette séance d’enchères.

Le sceau en or, d’un poids de 10kg, est le "Hoang de chi bao" (trésor de l'empereur). Utilisé pour les activités publiques et politiques tout au long d'une période historique, il porte des valeurs historiques et culturelles importantes. Cette antiquité précieuse n'est pas encore vendue car elle reçoit une grande attention de l'État vietnamien.

Selon des archéologues, au cours des 143 années de la dynastie des Nguyen (1802-1945), une centaine de sceaux en or, en jade, en ivoire, en argent ou en bronze…, ont été créés et utilisés par des membres royaux et de hauts mandarins. -VNA