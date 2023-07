Photo : VNA

Hanoï, 6 juillet (VNA) - La valeur totale des émissions d'obligations d'entreprises a été enregistrée à 42.783 milliards de dongs (1,86 milliard de dollars) au premier semestre, selon les données compilées par l’Association vietnamienne du marché obligataire (VBMA) de la Bourse de Hanoï ( HNX) et la Commission des valeurs mobilières de l'État (SSC).Plus précisément, il y a eu sept offres publiques initiales d'une valeur totale de 5.521 milliards de dongs, représentant 12,9 % de l'émission totale, et 35 placements privés d'une valeur de 37.262 milliards de dongs, soit 87,1 %.Le chiffre représente une baisse significative d'une année sur l'autre. Selon le ministère des Finances, la valeur des obligations d'entreprises privées a atteint 257.857 milliards de dongs au premier semestre de l'année dernière.Au 30 juin, 13 placements privés d'obligations d'entreprises avaient été enregistrés en juin pour une valeur totale de 8.170 milliards de dongs. En revanche, en mai 2023, il n'y a eu qu'une seule émission réussie d'une valeur de 2,6 billions de dongs par une entreprise.Le secteur immobilier a été le plus grand émetteur du mois, avec une valeur d'émission totale de 3,88 billions de dongs, soit 47,5 %, suivi du secteur bancaire avec 2,890 milliards de dongs, soit près de 35,4 %.La VBMA a indiqué qu'au 30 juin, les entreprises avaient racheté des obligations d'entreprise pour un montant de 31 591 milliards de dongs en juin, portant la valeur totale depuis le début de cette année à 110.448 milliards de dongs, en hausse de 39 % d'une année sur l'autre.Pour le reste de cette année, la valeur totale des obligations arrivant à échéance sera de 158,5 billions de dongs. La majorité d'entre eux appartiennent au secteur immobilier avec 80 952 milliards de dongs, soit 51 %, suivi du secteur bancaire avec 27.261 milliards de dongs, soit 17,2 %.- VNA