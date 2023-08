Des cannes à sucre sont congelées avant l'emballage pour l'exportation. Photo: VNA Des cannes à sucre sont congelées avant l'emballage pour l'exportation. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Une cargaison de 17,3 tonnes de cannes à sucre fraîches a été expédiée le 25 août vers le marché américain par la compagnie de l’investissement et du commerce Tien Ngan, en collaboration avec le Service de l'Agriculture et du Développement rural de la province de Hoa Binh.Il s’agit de la 2e exportation du secteur de cannes à sucre de la province de Hoa Binh, le premier lot de 20 tonnes ayant pris la route vers les États-Unis en mars dernier.Selon Nguyen Huu Tai, directeur du sous-Département de gestion de la qualité des produits agricoles, forestiers et aquatiques de Hoa Binh, la canne à sucre est adaptée aux conditions climatiques et pédologiques locales. Donc cette plantation pourrait apporter une efficacité économique élevée.Nguyen Le Diep, directeur de la compagnie Tien Ngan, a souhaité que les autorités locales continuent à soutenir les entreprises dans la construction de zones de matières premières, en reliant la production et l'achat de cannes à sucre pour l'exportation. Sans oublier de créer des conditions favorables pour que les entreprises investissent dans des infrastructures d'entrepôt, de transformation et d’emballage les produits de canne à sucre.