En octobre, le nombre total de travailleurs vietnamiens envoyés à l'étranger s’est élevé à plus de 21.100 personnes. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Au cours des 10 premiers mois de 2023, plus de 132.000 citoyens du Vietnam dont près de 44.700 femmes, soit près de 30%, sont partis travailler à l'étranger, selon le Département de gestion des travailleurs à l'étranger (rattaché au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales).Ainsi, en 10 mois, le nombre de travailleurs vietnamiens envoyés à l’étranger sous contrat a représenté plus de 120% du plan annuel du secteur de l'exportation de main-d'œuvre, qui était de 110.000 personnes.Le Japon et Taïwan (Chine) sont restés les premières destinations, avec respectivement 67.550 et 50.862 personnes, devant la République de Corée (5.973), la Chine (1.669), et d'autres marchés.Selon les données fournies par les entreprises, rien qu'en octobre, le nombre total de travailleurs envoyés à l'étranger s’est élevé à plus de 21.100 personnes.Selon les chiffres du Département de gestion des travailleurs à l’étranger, le Vietnam compte près de 500 entreprises autorisées à exporter de la main-d'œuvre. Les travailleurs vietnamiens sont présents dans une bonne quarantaine de pays et territoires, exerçant une trentaine de métiers différents. -VNA