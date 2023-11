Photo d'illustration: comité d'organisation



Hanoï (VNA) - Plus de 110 exposants de 13 pays et territoires participeront au deuxième Salon international Food & Hotel Hanoi 2023, qui se tiendra du 21 au 23 novembre, selon les organisateurs de l'événement.

Une gamme d'activités sera organisée dans le cadre du salon international de l'alimentation et des boissons, de l'hôtellerie-restauration, de la boulangerie, des équipements, des fournisseurs et des services, avec notamment un salon culinaire de Hanoï, le Vietnam Barista Competition et le Vietnam Aromaster Championship.

S'exprimant lors d'une conférence de presse tenue le 24 octobre, BT Tee, directeur général d'Informa Markets Vietnam, a déclaré que l'exposition devrait promouvoir des opportunités commerciales, en mettant en relation les fabricants et exportateurs étrangers avec les importateurs, distributeurs et détaillants au Vietnam.

Grâce à cet événement, Informa Markets soutiendra activement les marques étrangères cherchant à toucher les entreprises et les consommateurs vietnamiens, a-t-il déclaré.

L’événement devrait attirer plus de 6.500 visiteurs.

Selon les prévisions de Statista, un portail de statistiques et de données de marché à l'international, le marché alimentaire vietnamien devrait atteindre 96,47 milliards de dollars cette année, soit une augmentation de 9% par rapport à 2022. -VNA