Au premier semestre de 2023, plus de 1 131 milliards de dong ont été décaissés en faveur de trois programmes cibles nationaux . Photo: baochinhphu.vn Hanoï (VNA) - Au premier semestre de 2023, plus de 1 131 milliards de dong (46,3 millions de dollars) ont été décaissés en faveur de trois programmes cibles nationaux, soit 5,33% du plan fixé, selon le ministère du Plan et de l’Investissement.

L'allocation et l'utilisation des ressources pour mettre en œuvre trois programmes cibles nationaux sur le développement socio-économique dans les régions des minorités ethniques et montagneuses, la réduction durable de la pauvreté, l’édification de la nouvelle ruralité, se heurtent encore à de nombreuses difficultés, a déclaré le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung.

L'amélioration des institutions de gestion et la mise en œuvre des programmes cibles nationaux du niveau central au niveau local sont encore lentes et incohérentes.

Certaines politiques des programmes cibles nationaux ne sont pas conformes à la réalité locale ou manquent de base juridique pour leur mise en œuvre et doivent être complétées et ajustées. En outre, de nombreuses localités n’ont identifié pas encore de manière proactive les besoins et les ressources pour les projets dès le début de l’année.

Photo: VNA Le gouvernement a proposé à l'Assemblée nationale d’autoriser la mise en œuvre de mécanismes spécifiques supplémentaires visant à accélérer la mise en œuvre des programmes cibles nationaux, a indiqué le ministre Nguyen Chi Dung.

Le ministre a également proposé de renforcer la sensibilisation à des options du Parti, des lois de l’Etat sur la gestion et la mise en œuvre des programmes cibles nationaux ainsi que d’évaluer et de perfectionner des institutions, politiques et la base de données nationale en les matières. -VNA