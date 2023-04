Hanoï (VNA) - Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, au premier semestre, 38.700 hectares de forêts ont été plantées, soit une hausse de 4,7% en glissement annuel.

Depuis le début de l'année, l’exploitation nationale de bois a atteint plus de 3,34 millions de m3, soit une progression de 4,2%.

L'Administration de la Foresterie du Vietnam a demandé aux localités de publier des politiques pour encourager les organisations et individus à investir dans la plantation et de la protection des forêts , en promouvant l'application de la science et de la technologie ce domaine.