Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le 24 juillet, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a signé la décision n° 886/QD-TTg approuvant le plan, les politiques, les mesures et les ressources pour la mise en œuvre de la Planification globale sur le développement du réseau portuaire vietnamien pour la période 2021 - 2030, avec vision à l'horizon 2050.



Le plan définit des tâches spécifiques, des solutions et des listes de projets à mettre en œuvre pour chaque phase d'ici 2030 en fonction des conditions des ministères, autres organes et des localités. Il définit en outre des méthodes, des ressources, des mécanismes de coordination entre ministères, départements, autres organes et Comités populaires de niveau provincial dans le processus de mise en œuvre.

Photo d'illustration: baodautu.vn





Trois tâches ont été définies pour mettre en œuvre la Planification globale sur le développement du réseau portuaire vietnamien pour la période 2021 - 2030, avec vision jusqu'en 2050 : effectuer les démarches conformément à la loi sur la planification, perfectionner les documents juridiques sur la navigation maritime et développer les infrastructures.



Plusieurs textes juridiques seront ainsi modifiés pour faciliter le développement, la gestion et l'utilisation efficaces des infrastructures maritimes, améliorer l'efficacité des investissements dans les ports maritimes, assurer l'harmonisation des intérêts nationaux et des parties concernées…



Les politiques et mesures pour mettre en œuvre la Planification comprennent les points suivants : attraction des capitaux pour le développement d’infrastructures ; développement des ressources humaines, des sciences et technologies ; assurance de la sécurité sociale; protection de l’environnement ; assurances des ressources financières, de la défense et de la sécurité nationales ; lancement de mécanismes et de politiques efficaces en matière de mobilisation des ressources…-VNA