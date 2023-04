Phu Tho (VNA) - Un festival pour honorer et mettre en valeur les patrimoines culturels immatériels de l’humanité du Vietnam est en cours dans la province septentrionale de Phu Tho, dans le cadre de la Fête des temples des rois Hùng 2023 et de la Semaine culturelle et touristique de la terre ancestrale.

Au parc Van Lang, à Phu Tho, au son de la Fête des temples des rois Hùng 2023. Photo: VNA

Près de 1.000 artisans et artistes de 13 provinces et villes du pays qui possèdent les héritages sont présents sur scène pour des spectacles dans 15 genres du patrimoine culturel, y compris la musique de Cour de Huê, les chants populaires Quan ho de Bac Ninh, l’espace de la culture des gongs des Hauts Plateaux du Centre, le chant Xoan de Phu Tho et l’art du Don ca tai tu, musique et chants, dans le Sud du Vietnam.



Nguyên Dac Thuy, directeur du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, a déclaré que l’échange et la représentation des patrimoines culturels immatériels devraient cette fois aider les artistes et artisans à connaître la valeur des patrimoines de tout le pays et à contribuer à protéger et promouvoir leur valeur.



