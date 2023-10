Sable blanc fin et mer turquoise à Bai Kem, Phu Quoc. Photo : Sun Group Sable blanc fin et mer turquoise à Bai Kem, Phu Quoc. Photo : Sun Group

Hanoi (VNA) - Korean Air lancera de nouveaux vols directs reliant Séoul à Phu Quoc à partir de fin novembre 2023, pour répondre à la demande croissante des touristes coréens vers la plus grande île du Vietnam.

À partir du 26 novembre 2023, la compagnie aérienne coréenne Korean Air lancera un nouveau vol au départ de Séoul (Corée du Sud) vers Phu Quoc. Les vols partiront quotidiennement à 15h45 (heure locale) de Séoul et arriveront à Phu Quoc à 19h50. Le voyage retour de Phu Quoc partira à 21h20 et arrivera à l'aéroport d'Incheon à Séoul à 4h50 le lendemain matin (heure locale).

L'ouverture par Korean Air d'une nouvelle route aérienne prouve que Phu Quoc sera témoin de «l'atterrissage» de touristes coréens, en plus des destinations populaires comme Da Nang et Nha Trang. Selon une enquête de l'agence de presse Yonhap, le nombre de touristes coréens venant à Phu Quoc augmente progressivement grâce au bouche-à-oreille, au point que des panneaux en coréen sont facilement visibles dans les restaurants et salons de massage du centre de la ville insulaire.

Le lancement d'une nouvelle liaison par la compagnie aérienne nationale coréenne vers Phu Quoc vise également à répondre à la demande croissante des touristes de ce pays vers la plus grande île du Vietnam, surtout en hiver.

Phu Quoc est le choix idéal pour les touristes coréens en hiver. Photo : Sun Group

Selon les experts, novembre est le bon moment pour ouvrir de nouveaux vols vers Phu Quoc, car l'île entre dans la plus belle saison de l'année. La plateforme de réservation Booking a récemment classé Phu Quoc parmi les 5 destinations d'automne «les plus romantiques» du Vietnam, grâce au climat doux idéal en automne et en hiver.

Dans cette période de l’année, Phu Quoc n'a presque pas de pluie, le soleil est aussi beau que du miel, la mer est calme et le temps est frais. Il convient donc aux touristes coréens d’échapper au froid de leur pays, de trouver la chaleur du soleil, d’expérimenter des activités de plein air telles que la natation, la plongée pour voir les coraux, le kayak, le golf. Le journal coréen TTL a également identifié Phu Quoc comme une destination touristique dont les familles, les amis et les couples peuvent profiter.

L'un des jeux préférés des touristes coréens à Sun World Hon Thom. Photo : Sun Group

L'agence de presse Yonhap suggère également une série d'activités que les touristes coréens aiment pour découvrir le paradis des stations balnéaires du sud de l'île comme Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay..., ou admirer le paysage méditerranéen dans un pays tropical à Sunset Town.

Coût raisonnable

Yong Sung Ok, directeur régional pour l'Asie du Sud-Est de l’agence de voyages coréenne Hanatour, a déclaré: «Le Vietnam est le pays le plus recherché et le plus populaire auprès des touristes coréens ces derniers temps. Géographiquement proche, il existe de nombreuses lignes aériennes, les billets d'avion sont également relativement bon marché pour les Coréens. On peut dire que, outre le paysage naturel et les nombreuses expériences attrayantes, l'une des raisons pour lesquelles les touristes coréens souhaitent de plus en plus se rendre à Phu Quoc est le coût raisonnable.

La ville de Hoang Hon, au sud de l'île de Phu Quoc, est une destination saluée par les médias coréens. Photo : Sun Group

Fin septembre dernier, le magazine de voyage canadien The Travel a également classé Phu Quoc parmi les 17 îles offrant les meilleurs coûts de voyage au monde. Selon The Travel, même si les prix de l'hébergement à Phu Quoc peuvent être un peu plus élevés que ceux des destinations continentales, ils restent beaucoup plus raisonnables que ceux d'autres îles célèbres du monde. Ce magazine considère également Phu Quoc comme un «paradis tropical», attirant les touristes avec de nombreuses expériences attrayantes telles que l'exploration des magnifiques paysages des plages et la dégustation de la cuisine de rue. Certains endroits préférés sont Hon Thom, Bai Sao, Safari Phu Quoc...

De plus, ce qui attire les touristes coréens est la politique de visa «ouverte» de l'île. Phu Quoc est actuellement considérée comme une destination attractive du Vietnam pour les visiteurs internationaux en raison de l'application d'une politique d'entrée totalement sans visa.

Selon les données de l'Administration du tourisme du Vietnam, notre pays a accueilli plus de 2,2 millions de touristes coréens au cours des huit premiers mois de 2023. À présent, la Corée du Sud est le plus grand marché émetteur de touristes du Vietnam. -VNA