Hanoï, 9 juillet (VNA) - Des secteurs tels que l'habillement textile, la pharmacie, l'industrie auxiliaire, les énergies renouvelables et l'agriculture donneront un nouvel élan aux relations commerciales entre le Vietnam et l'Inde, a déclaré un diplomate vietnamien.

Hoang Minh Chien, représentant du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce lors de la conférence virtuelle. Photo : VNA

Lors d'une conférence virtuelle de promotion commerciale entre les deux pays, tenue les 7 et 8 juillet, Do Thanh Hai, ministre conseiller à l'ambassade de Hanoï à New Delhi, a appelé à davantage d'efforts de la part des autorités et des entreprises des deux côtés pour tirer parti de cet élan et du potentiel de coopération.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les événements commerciaux en ligne sont un moyen important pour les entreprises de rechercher des opportunités, a-t-il déclaré.

Hoang Minh Chien, représentant du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, a estimé que l'augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays à travers de nouveaux canaux contribue à promouvoir le partenariat stratégique global bilatéral.

De son côté, Hiren Gandhi, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'État indien du Gujarat, a offert aux entreprises vietnamiennes des informations sur le marché du pays d'Asie du Sud, notamment des mesures pour éviter les litiges et les fraudes commerciales.

Les experts participant à cet événement ont estimé que le Vietnam a de grandes opportunités d'exporter ses produits vers l'Inde, qui, d'autre part, pourra faire des affaires dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de l'industrie automobile et de l'énergie sur le marché indochinois.

Au cours de la conférence, des entreprises des deux pays ont présenté leurs produits et analysé la demande de chaque marché. - VNA