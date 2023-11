PVN vient d'être autorisé à mener des études et à préparer le développement des énergies renouvelables offshore au Vietnam. Photo:Internet

Hanoï (VNA) - Depuis sa création, le Groupe national pétrolier et gazier du Vietnam (Petrovietnam-PVN) joue un rôle important en tant que pilier de l’économie nationale. Dans le domaine de l’énergie, il est pionnier, notamment dans le secteur du pétrole et du gaz. Récemment, le Groupe vient d'être autorisé à mener des études et à préparer le développement des énergies renouvelables offshore au Vietnam...



Avec ses riches expériences, ses capacités, ses ressources et ses infrastructures au service de l'exploitation pétrolière et gazière offshore, la participation de PVN à l'industrie des énergies renouvelables offshore apportera de grands avantages, tirant le meilleur parti des ressources disponibles des unités nationales, favorisant la possibilité d'exporter des services au marché international et contribuant notamment à la défense de la souveraineté maritime nationale.



En août 2023, dans le cadre de la Conférence sur l’accélération de la mise en œuvre des projets de coopération entre le Vietnam et Singapour, la Société par actions de services techniques pétroliers du Vietnam (Vietnam Petroleum Technical Services Joint Stock Corporation-PTSC), un membre de PVN, a reçu une décision de l'autoriser à mener des activités de surveillance, d'exploration et d'évaluation de ressources marines pour préparer le développement de projets d'énergies renouvelables offshore au Vietnam et exporter de l'électricité propre vers Singapour. La PTSC est actuellement le seul investisseur au Vietnam agréé sur la base des ressources disponibles.



En février 2023 à Singapour, le consortium PTSC (PVN) - Sembcorp (Singarpore) a signé un accord de développement conjoint (JDA) sur la coopération en matière d'investissement et d'exportation d'électricité vers Singapour à partir de sources d'énergies renouvelables offshore au Vietnam. Le fait que le projet de développement des énergies renouvelables offshore ait reçu les licences nécessaires, démontre la confiance des deux gouvernements dans la promotion de la coopération bilatérale dans le développement des énergies renouvelables.



Selon le directeur général de PVN, Le Manh Hung, la transition énergétique est une tendance inévitable et son groupe ne peut pas rester à l'écart.



A partir de 2019, le groupe a commencé à élaborer des plans et feuilles de route liés à la transition énergétique. PVN et ses unités membres a mené soigneusement des préparatifs pour la production et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, en particulier l'évaluation des opportunités et la préparation des ressources humaines et des installations pour répondre à la mise en œuvre de projets d’énergies renouvelables offshore.



Le groupe a ajusté sa stratégie pour 2030 et vision à l’horizon de 2045 avec l'objectif d’ici 2030 de porter sa capacité installée totale à 8.000-14.000 MW et la proportion des énergies renouvelables à 5-10 %. D'ici 2045, le groupe s'efforcera de porter sa capacité installée à 8-10% de la puissance totale du système électrique national et la proportion de sources d'énergies renouvelables à 10-20% de sa propre puissance électrique.



Au cours des neuf premiers mois de l'année, PVN a réalisé un chiffre d'affaires total estimé à 643,2 billions de dongs, représentant 95% du plan annuel. Le groupe a reversé 102.400 milliards de dôngs au budget étatique, dépassant de 31% son plan pour toute l’année 2023. Il a également enregistré un bénéfice consolidé avant impôts de 42.500 milliards dongs, dépassant l’objectif annuel de 22%. -VNA