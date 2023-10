Centrale thermique d'O Mon I. Photo: tapchicongthuong.vn



Hanoï (VNA) - Le fait que le Groupe pétro-gazier du Vietnam (Vietnam Oil and Gas Group - PETROVIETNAM) soit officiellement devenu maître d’ouvrage des deux projets de centrales thermiques d’O Mon III et d’O Mon IV, marque une nouvelle étape dans le processus de réalisation de la série de projets de gaz-électricité du bloc B.



En septembre 2023, le Comité populaire de la ville de Can Tho a rendu deux décisions concernant le changement de maître d’ouvrage des centrales thermiques d'O Mon III et d'O Mon IV, passant du groupe Electricité du Vietnam (EVN) à PETROVIETNAM.



Les décisions mentionnent que PETROVIETNAM est responsable de la poursuite de la mise en œuvre des deux projets conformément à la loi et à la Décision n°183/QD-TTg datée du 15 décembre 2019 du Premier ministre, de la garantie des progrès, de la capacité de mise en œuvre, de l'efficacité et des intérêts nationaux selon les directives du Premier ministre dans le document officiel n° 77/TTg-CN datée du 24 juin 2023.



PETROVIETNAM est également tenu de mener des procédures pour ajuster les projets d'investissement conformément à la Loi sur l'investissement et aux réglementations légales pertinentes en cas de nécessité.



EVN et PETROVIETNAM sont entièrement responsables de l'utilisation de fonds d'État conformément aux dispositions de la Loi sur la gestion et l'utilisation des capitaux d'État dans la production et les affaires des entreprises, ainsi qu’aux autres réglementations pertinentes.



Le Comité populaire de la ville de Can Tho n'est pas responsable du transfert des actifs budgétaires lors du changement de maître d’ouvrage.



En mai 2023, les ministères et les organes compétents avaient convenu de proposer au Premier ministre d'autoriser le transfert de ces deux projets d'EVN à PETROVIETNAM.



La raison évoquée est qu'EVN est confronté à de grandes difficultés pour utiliser des aides publiques au développement (APD) pour le projet d’O Mon III et pour mobiliser des prêts commerciaux pour celui d’O Mon IV, ce qui entraîne des retards par rapport à l'avancement global de la série de projets de gaz-électricité du bloc B.



Pendant ce temps, PETROVIETNAM bénéficie de conditions favorables en termes de mobilisation de capitaux, de capacités de mise en œuvre, de gestion et d’exploitation de manière synchrone des infrastructures partagées de cette série de projets.



Par conséquent, PETROVIETNAM avait été chargé de recevoir les deux projets de centrales thermiques d’O Mon III et d’O Mon IV afin de poursuivre leur mise en œuvre.



Ainsi, PETROVIETNAM participe actuellement aux trois étapes en amont, en intermédiaire et en aval de la série de projets du bloc B.



PETROVIETNAM, anciennement Département général du pétrole et du gaz du Vietnam, était une société d'État créée le 3 septembre 1975. Le groupe est actif dans le secteur de l'énergie, notamment le pétrole, le gaz et les énergies renouvelables. PETROVIETNAM s'est développé vers un modèle commercial entièrement intégré, allant de l'exploration-production, du raffinage-pétrochimie, de l'industrie gazière, du gaz à l'électricité/engrais aux services techniques pétroliers.

En tant qu'entreprise leader, le groupe joue un rôle important dans l'accélération de la croissance économique nationale, le développement des ressources humaines hautement qualifiées, l'intégration internationale et les investissements à l'étranger.-VNA