La raffinerie de Dung Quât. Photo: Petrovietnam



Hanoi (VNA) - Le Groupe national pétrolier et gazier du Vietnam (Petrovietnam) a déclaré avoir enregistré une croissance sur plusieurs aspects de sa production en janvier par rapport au mois précédent et à la même période de l'année dernière.

Lors d'une récente réunion sur les tâches de production et d'affaires du premier trimestre, le directeur général adjoint de Petrovietnam, Lê Xuân Huyên a déclaré que son groupe avait atteint la plupart de ses objectifs du mois de janvier et enregistré des croissances d'une année sur l'autre.

Précisément, la production de pétrole brut a atteint 865.000 tonnes, en hausse de 2,8 % par rapport à l'objectif et de 1,5 % par rapport à décembre dernier. La production de gaz s'est élevée à 552 millions de m3, en hausse de 8,7% sur un mois et de 1,4% en rythme annuel.

Dans le même temps, la production d'électricité a augmenté de 18,4% par rapport au mois précédent et de 35% en glissement annuel, pour atteindre 2,23 milliards de kWh. Environ 640.200 tonnes d'essence et de pétrole ont été fabriquées, soit 43,1% de plus que l'objectif et en hausse de 2,9% sur un mois et de 9,2% sur un an.

Près de 161.000 tonnes d'engrais ont été produites, soit une hausse de 5,1 % par rapport à l'objectif, de 1,9 % par rapport à décembre et de 1 % par rapport à janvier 2022, selon les statistiques.

En conséquence, Petrovietnam a également vu ses indices financiers plus élevés que prévu, a noté Lê Xuân Huyên, précisant que son chiffre d'affaires total avoisinait 69.000 milliards de dôngs (2,8 milliards de dollars), en hausse de 17% par rapport à l'objectif et de 14% sur un an. Il a contribué à hauteur de 9.900 milliards de dôngs au budget de l'État, soit une augmentation de 19% par rapport à l'objectif et de 13% en rythme annuel, a-t-il ajouté.

Le PDG de Petrovietnam, Lê Manh Hung a déclaré que, étant donné que la production et les activités commerciales devraient continuer à faire face à des difficultés dans les mois à venir, le groupe se tiendra au courant de la situation macro-économique, procédera à des analyses et des évaluations, cherchera des moyens d'ajouter de nouveaux moteurs pour son développement. -VNA