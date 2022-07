Hanoi (VNA) – PetroVietnam a produit 5,48 millions de tonnes de pétrole brut au cours du premier semestre de cette année, dépassant 23% du plan et égal à 63% du plan en 2022, a-t-on appris d’une récente réunion en ligne du groupe.

Les résultats de PetroVietnam sont attribuables à une gestion efficace des fluctuations, à la mise à profit des opportunités du marché. Photo : PetroVietnam

Le directeur général de PetroVietnam, Lê Manh Hung, lors de la réunion en ligne. Photo : PetroVietnam

Entre-temps, la production d’essence a dépassé 14 % du plan, la production d’engrais a dépassé 8% du plan, la production et l’approvisionnement en gaz, électricité et autres produits énergétiques ont également atteint un niveau élevé.En conséquence, au cours des six premiers mois de l’année, PetroVietnam a affiché une recette de 468,3 billions de dôngs, soit le double du plan semestriel, égal à 84% du plan annuel et en hausse de 55% par rapport à la même période de 2021.Le géant vietnamien des hydrocarbures a versé au budget de l’Etat 66,1 billions de dôngs, soit 2,2 fois supérieur au plan semestriel, 2% supérieur au plan annuel de 2022 et une progression de 41% par rapport à la même période de 2021.Ces résultats sont d’autant plus remarquables dans un contexte d’instabilités géopolitiques et économiques mondiales, provoquées notamment par le conflit en Ukraine, les pressions inflationnistes accrues, la politique chinoise du zéro Covid.PetroVietnam a mis en place la gestion de la volatilité, l’application des technologies de l’information, la transformation numérique, optimisé les solutions techniques et maximisé les avantages pour relever les défis, a déclaré son directeur général Lê Manh Hung.Durant le reste de l’année, le groupe continuera de suivre de près le marché et la situation macroéconomique, d’élaborer des scénarios d’exploitation et de concentrer ses efforts sur les activités de production et de commerce, dont le maintien de la production et l’élargissement des dédouchés, a-t-il fait savoir. – VNA