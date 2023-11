Photo illustrée: VNA Photo illustrée: VNA

Hanoi (VNA) – Au cours des 10 premiers mois de cette année, le Vietnam a expédié 52.174 tonnes de café vers l'Algérie, d’un chiffre d’affaires de 116 millions de dollars, soit une hausse de 52% en volume et de 67% en valeur sur un an. Pour toute l’année, l’exportation de café vers ce marché africain pourrait rapporter 125 millions de dollars, soit une augmentation de 47% par rapport à 2022.Il y a beaucoup de place pour le café vietnamien sur le marché algérien, car les importateurs et les consommateurs de ce pays africain privilégient la qualité et le goût du café, a déclaré Hoang Duc Nhuan, conseiller commercial vietnamien en Algérie.Hoang Duc Nhuan a fait savoir que l'Algérie figure désormais parmi les 10 principaux importateurs de café brut du Vietnam. Le café vietnamien représente 30 à 50% des importations totales de café de l'Algérie. Depuis plusieurs années, le café est également le principal produit d'exportation du Vietnam vers l'Algérie, représentant plus de 60% des recettes totales d'exportations du Vietnam sur ce marché.Selon le conseiller commercial, le café brut vietnamien a également le potentiel d'élargir sa part de marché dans d'autres pays africains, en particulier en Afrique du Nord comme l'Égypte, la Libye, le Maroc et la Tunisie, qui souhaitent importer du café brut et des grains de café vert pour les torréfier et les transformer selon le goût des consommateurs locaux, tout en créant plus d'emplois pour la population locale.Hoang Duc Nhuan a suggéré que les exportateurs de café vietnamiens participent activement aux activités de promotion commerciale telles que les foires et expositions internationales, les conférences commerciales en ligne et en personne, pour rechercher des partenaires et des importateurs pour la prochaine saison de récolte, avec l'aide des bureaux commerciaux vietnamiens dans des pays d'Afrique du NordLe café est l'une des boissons les plus appréciées des Algériens, mais le pays ne cultive pas cet arbre et importe donc 100% de ses besoins en café. Avec une population de plus de 46 millions d'habitants, l'Algérie importe chaque année environ 130.000 tonnes de différents types de grains de café, pour une valeur d'environ 300 millions de dollars. Le Robusta constitue plus de 85% des importations totales de café de l'Algérie, le reste étant l'Arabica. -VNA