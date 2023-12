Le gouverneur du kraï de Stavropol , Vladimir Vladimirov. Photo: VNA

Moscou (VNA) – Le gouverneur du kraï de Stavropol, Vladimir Vladimirov a exprimé sa conviction des perspectives de promotion de la coopération avec le Vietnam.Lors d’une récente interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le responsable russe a exprimé sa confiance envers le rôle des Vietnamiens ayant fait des études ou ceux faisant des études à Stavropol dans la promotion de la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment l'agriculture, le tourisme et l'industrialisation.Les deux parties peuvent également renforcer leur coopération et leurs échanges culturels à l’intermédiaire des cadres multilatéraux tels que le Groupe des économies émergentes (BRICS), a-t-il ajouté.M. Vladimirov s’est déclaré convaincu que le grand potentiel du kraï de Stavropol puisse être exploité à travers des activités de transfert de capitaux et de marchandises, ce qui apportera des avantages aux deux parties.Situé au Sud de la Russie, le kraï de Stavropol compte des complexes de production agricole parmi les plus grands de Russie et d’Europe et des stations thermales connus. L’année dernière, cette localité a accueilli plus 30 millions visiteurs et a enregistré une recette touristique de plus de 60 milliards de rupes (670 millions de dollars).Stavropol est également l'un des plus grands producteurs d'énergie verte de Russie, avec une capacité éolienne d'un GW. -VNA