Hanoi (VNA) - Il reste une grande marge de coopération entre l'Union européenne (UE) et le Vietnam dans les domaines pharmaceutique, alimentaire et automobile, a déclaré le vice-président exécutif de la Commission européenne (CE) Valdis Dombrovskis, qui est également commissaire européen au commerce.Reçu le 2 novembre à Hanoi par le vice-président permanent de l'Assemblée nationale vietnamienne Tran Thanh Man, le responsable européen a affirmé que le Vietnam était un partenaire commercial important de l'UE ainsi que de ses pays membres. Sa visite vise donc cette fois à continuer à promouvoir la coopération bilatérale, notamment dans le domaine commercial.Selon lui, la signature du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) par le Vietnam, l'UE et ses partenaires constitue une étape importante dans la collaboration internationale dans la réponse au changement climatique. La CE rédige et développe un plan de mobilisation de capitaux pour mettre en œuvre le JETP qui devrait être annoncé lors de la 28e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, à la mi-décembre aux Émirats arabes unis.Concernant la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), le responsable a déclaré que la CE reconnaissait les efforts considérables du Vietnam pour perfectionner le cadre juridique dans ce domaine, ajoutant qu'elle enverrait bientôt une autre délégation au Vietnam pour résoudre les problèmes connexes.Pour sa part, Tran Thanh Man a déclaré que le Vietnam saluait les résultats positifs dans la mise en œuvre de l'accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA), qui apporte une contribution importante à la promotion des relations commerciales bilatérales, en particulier dans le contexte où l'économie mondiale et la chaîne d'approvisionnement sont confrontées à beaucoup de difficultés et d’incertitudes.Ces derniers temps, le Vietnam a déployé des efforts pour résoudre les problèmes qui préoccupent l'UE, notamment celui de l'ouverture du marché des produits pharmaceutiques, a-t-il déclaré.Il a proposé que l'invité aide à promouvoir la ratification de l'accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) par les parlements de plusieurs membres de l'UE.Il a également suggéré que la CE et le commissaire européen au commerce encouragent les entreprises européennes à investir au Vietnam, en particulier dans des projets de haute qualité concernant la transformation, les énergies renouvelables et la logistique. Sans oublier de soutenir le Vietnam en termes de capital, de technologie, d’affaires juridiques, de ressources humaines, de développement économique vert, de transformation numérique, de transition énergétique juste et de réponse au changement climatique.Tran Thanh Man a exprimé son espoir que la CE retirera bientôt son "carton jaune" d'avertissement contre les exportations vietnamiennes de produits de la mer, soulignant que le Vietnam s'engage à maintenir une coordination étroite avec l'UE pour résoudre les problèmes existants en faveur d'une coopération en matière de pêche durable entre les deux parties. Il a suggéré que l'UE continue à soutenir les projets d'exploitation durable de la pêche et de transformation des moyens de subsistance des pêcheurs vietnamiens. -VNA