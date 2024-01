Hanoï (VNA) - Au cours de la dernière semaine de 2023, la presse internationale a commenté les efforts entrepris par le Vietnam pour maintenir sa croissance et assurer la stabilité économique.

Malgré les défis liés aux instabilités géopolitiques et économiques mondiales, notamment la hausse de l'inflation et les interruptions des chaînes d'approvisionnement, le Vietnam a enregistré une croissance de 5,05% et affiche des perspectives économiques optimistes, selon plusieurs articles.

La Banque HSBC qualifie la perspective de croissance du Vietnam "d'optimiste prudent" et salue la résilience de son économie, mise en évidence par les améliorations observées au cours du dernier trimestre de l'année.

Bloomberg partage le même constat, soulignant que le rebondissement des exportations ainsi que la dynamique des activités de production industrielle et d'investissement ont contribué à stimuler la croissance du PIB vietnamien au cours des trois derniers mois. Dans un contexte mondial divisé, le Vietnam est reconnu comme l'un des cinq acteurs favorisant la connectivité économique grâce à des mesures équilibrées et incitatives pour les investisseurs étrangers.

À moyen terme, l'économie vietnamienne semble prometteuse, notamment au cours du second semestre, grâce à de nouvelles mesures de soutien envisagées par le gouvernement, selon les analyses de Digital News Asie. - VOV/VNA