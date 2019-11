Hanoï (VNA) - L’exposition "Uom" (Pépinière) des artistes Doàn Van Toi, Hà Thuy Hang et Châu Lê Hoàng Gia se tiendra du 8 au 25 novembre au Centre d'art contemporain Vincom (VCCA), à Vincom Mega Mall Royal City, à Hanoï.



Cette exposition présentera les nouvelles créations de ces artistes, qui sont les nouveaux visages potentiels de la nouvelle génération de l'art contemporain vietnamien.



L’événement marquera une étape dans la vie professionnelle de chacun après presqu’un an de participation au programme "Pépinières de jeunes artistes talentueux du VCCA". Il présentera des œuvres réalisées en 2019 avec des techniques diverses telles que peinture, vidéo, sculpture, installation.



Pour Doàn Van Toi, c'est la première fois qu'il crée une peinture de grande taille (format 3 x 12 m) - le tableau Champ qui associe différents matériaux. L'œuvre s'inspire des champs récoltés dans ses souvenirs d'enfance avec un espace ouvert et vivant. On y voit aussi l’anxiété et la réflexion de l’artiste devant la disparition progressive des paysages ruraux sous les coups de boutoir de l'urbanisation.



Doàn Van Toi a habilement combiné la peinture à l'huile avec de la terre, de la pierre, du sable, de la sciure de bois, du verre, des cendres - des éléments faciles à trouver en ville. Ce que ce jeune artiste désire, c'est de faire apparaître la réalité sociale sur la toile.

"Le couloir" de Châu Lê Hoàng Giang fait du charbon de bois et de feuilles. Photo: CVN/VNA



Poursuivant son voyage d’exploration des relations entre la société contemporaine et l'art traditionnel vietnamien, Hà Thuy Hang présente Vibrations lentes. Il s'agit d'une installation interactive vidéo/audio inspirée par les vibrations lentes mais subtiles de la musique traditionnelle. L'ingéniosité de Hà Thuy Hang s'exprime également par la création d'un dialogue et d'une cohérence pour le canal audio et vidéo - éléments qui existent indépendamment dans l'ensemble de l’œuvre. Ce qui permet au public d’interagir activement avec l’œuvre, pour avoir ses propres sentiments.La série de peintures, de sculptures et d’installation de Châu Lê Hoàng Gia est une exploration diversifiée des matériaux d'art. À travers les tableaux Sur le fossé de la porte, Le couloir, La chambre, La fenêtre peints du charbon de bois, de feuilles ou l'installation Instabilité en bois, il a utilisé des matériaux proches et étroitement liés à sa vie personnelle comme moyen d’enregistrer des réflexions sur sa présence dans les espaces où il vivait.En particulier, l’œuvre Pas à pas est une combinaison unique d'animation - peinture - son qui exprime l'interrogation de l'auteur sur sa position dans l'environnement naturel qui n’est pas régi par le développement et les règles sociales.D’après le curateur Lê Thuân Uyên, "dans cette exposition, les artistes tentent tous d’aller au-delà de leur zone de confort. Ils se lancent dans un défi avec un tout nouveau matériau.”Mizuki Endo, directeur artistique du VCCA, affirme que les trois artistes participant à l'exposition sont talentueux et explore des terrains inconnus. "Je me rends compte qu'ils ont certaines similitudes, exprimées dans la manière dont ils exploitent et apportent des valeurs culturelles vietnamiennes à la pratique artistique contemporaine. Le VCCA espère que cette exposition sera une première étape pour leur permettre d’aller plus loin dans la voie de l’art", souligne Mizuki Endo.Dans le cadre de l'exposition, le VCCA organisera un échange avec les artistes le 9 novembre.Le programme de développement des jeunes talents VCCA 2019 est un projet global et à long terme visant à trouver et soutenir de jeunes artistes vietnamiens prometteurs. Le processus d’accompagnement est divisé en plusieurs étapes: fourniture d’informations, de connaissances interdisciplinaires ainsi que de compétences générales pour les artistes, échange en profondeur de performances de travail et organisation d’expositions dans le pays et à l’étranger. -CVN/VNA