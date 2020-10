Peace Trees Vietnam a neutralisé plus de 123 000 explosifs. (Photo: VNA)

Hanoï (VNA) - Peace Trees Vietnam a organisé une cérémonie en ligne à Seattle, Washington, le 20 octobre pour célébrer le 25e anniversaire de sa fondation.

Fondée en 1995, la mission de PeaceTrees Vietnam est de régler les conséquences laissées par la guerre en supprimant les explosifs, en remettant les terres à un usage sûr, en promouvant la paix et en cultivant un avenir meilleur pour les enfants et les familles.

Selon le fondateur de PeacTrees Vietnam, Jerilyn Brusseau, l'organisation a neutralisé plus de 123 000 explosifs et planté plus de 44 000 arbres à ce jour.

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO), a déclaré que le Vietnam chérit les efforts des Américains pour mettre fin à la guerre, les aider à panser les blessures de guerre et faire avancer la normalisation des relations entre les deux pays.

Mme Nga a également souligné les résultats de la collaboration bilatérale dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'éducation.

Les organisations non gouvernementales (ONG) jouent un rôle actif dans les activités du Vietnam, a-t-elle déclaré, ajoutant que le pays entretenait des relations avec plus de 1 200 ONG internationales.

Les ONG américaines ont fourni un soutien financier au Vietnam, aidant le pays à faire face aux conséquences de la guerre, à réduire la pauvreté, à améliorer le niveau de vie, les soins de santé et la qualité de l'éducation, et à faire face aux défis non traditionnels tels que le changement climatique, a souligné Mme Nga.

L'ambassadeur américain au Vietnam, Daniel J. Kritenbrink, a attribué les excellentes relations bilatérales aux efforts des peuples et des dirigeants des deux pays depuis des décennies.

L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Ha Kim Ngoc, a déclaré que le Vietnam et les États-Unis partageaient de nombreux intérêts communs tels que maintien de la paix, de la sécurité et de la sûreté fondé sur les règles et l'équilibre stratégique.

Les participants ont également discuté de questions concernant la lutte contre le COVID-19 et des orientations pour les relations Vietnam-États-Unis à l'avenir, entre autres. -VNA