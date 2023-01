Photo : VNA



Dien Bien (VNA) - Le poste de garde-frontière d'A Pa Chai (garde-frontière de la province de Dien Bien) s'est coordonné avec la sous-station de contrôle et d’import-export de Long Phu et le poste de gestion des frontières de Qu Shui, province chinoise du Yunnan, pour organiser des patrouilles et des contrôles bilatéraux à la frontière Vietnam-Chine.

Le Vietnam et la Chine ont patrouillé des points de repère 2 à 3 sur la frontière commune, inspecté et échangé des informations et des activités avec des habitants locaux.

Ces derniers temps, les deux parties se sont étroitement coordonnées pour gérer et prévenir les activités illégales à travers la zone frontalière telles que l'immigration illégale, la contrebande, le trafic de drogues, etc. Les habitants des deux côtés de la frontière respectent strictement les règlements de l'Accord sur le statut de gestion des frontières. La sécurité politique et l'ordre public sont assurés.

À la fin des patrouilles, les deux parties ont convenu du moment et des contenus de la prochaine patrouille bilatérale qui sera menée par le poste de garde-frontière d'A Pa Chai et les gardes-frontières de la province de Dien Bien.

Cette patrouille bilatérale est une activité très significative, qui non seulement renforce l'amitié et la solidarité entre les gardes-frontières des deux pays, mais aide également à mieux gérer les problèmes frontaliers, contribuant à l’édification d’une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement. -VNA