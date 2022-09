Photo : VNA

Yen Bai (VNA) – La cérémonie de réception du certificat de l'UNESCO inscrivant le "Xoè Thai" sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité aura lieu dans la soirée du 24 septembre prochain dans la province de Yen Bai (Nord).

Il y aura un grand cercle de danse de "Xoè Thai" lors de cet événement, réunissant 2022 personnes.

La cérémonie verra la participation de quatre provinces : Yen Bai, Dien Bien, Son La, Lai Chau.

Le "Xoè Thai" est pratiqué dans les villages de l'ethnie Thai qui vit dans les localités montagneuses du Nord-Ouest, notamment Yen Bai, Lai Chau, Son La et Dien Bien.

En langue thai, «xoè» signifie danse: une danse collective, en l’occurrence, avec des mouvements simples qui symbolisent les activités humaines dans le rituel, la culture et le travail. La danse xoè est interprétée dans les cérémonies, les mariages, les festivités et autres événements culturels.

Il en existe trois principaux types : rituel, de présentation et en ronde.



Le premier reflète la cosmogonie des Thai, comprenant les royaumes des cieux, de la terre et des dieux. Il démontre leur souhait d’être bénis des dieux et d’avoir une vie épanouie et paisible.



La danse xoè de présentation utilise différents accessoires comme l’étole, le chapeau conique, l’éventail, le bâton en bambou, les fleurs...



La forme la plus populaire est la danse xoè en ronde qui voit la participation parfois de centaines de personnes. En harmonie les uns avec les autres, les danseurs se tiennent les mains et dansent en rythme en suivant les mélodies dans une ambiance conviviale. Ils forment un cercle qui s’élargit progressivement en attirant de nouveaux danseurs. Cette forme de danse a lieu en plein air à chaque Nouvel An lunaire, lors de la célébration du printemps, des festivals et des banquets.

En décembre 2021, le "Xoè Thai" a été inscrit par l'UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. -VNA