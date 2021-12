Acier résistant à la corrosion du Vietnam. Photo:congthuong.vn

Hanoï (VNA) - Les États-Unis ont décidé de ne pas lancer d’enquête anti-fraude fiscale à l'encontre de l’acier résistant à la corrosion (CORE) du Vietnam fabriqué à partir d’acier laminé à froid (CRS) et de l’acier laminé à chaud (HRC) du Japon.

Dans un communiqué du 20 décembre, le Département américain du Commerce (DOC) a déclaré qu’il n’avait trouvé aucune preuve pour appliquer le droit antidumping contre l'acier laminé à chaud (HRS) et l'acier laminé à froid (CRS) en provenance du Japon sur les produits CORE du Vietnam. Le DOC a également refusé d'examiner tous autres commentaires/demandes concernant cette conclusion.

Ainsi, les exportateurs vietnamiens d'acier CORE ne feront pas l'objet d'une enquête anti-fraude fiscale aux États-Unis, en raison de l'utilisation de matériaux importés du Japon.

Cependant, pour garantir leurs droits et intérêts, le Département des recours commerciaux, relevant du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, a recommandé aux entreprises vietnamiennes de veiller au strict respect des réglementations en matière de production et de traçabilité. -VNA