Pékin (VNA) - Zhao Leji, membre du Bureau Politique, président du Comité permanent de l' Assemblée populaire nationale , a eu une entrevue le 7 novembre à Pékin avec Tran Cam Tu, membre du Bureau Politique, secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission centrale du contrôle du Parti communiste du Vietnam.Tran Cam Tu lui a parlé de la situation du développement socio-économique, du travail d'édification du Parti et de la prévention et de la lutte contre la corruption et des pratiques malsaines. Il a affirmé que le Vietnam et la Chine étaient des voisins proches partageant de nombreuses similitudes culturelles. L'État et le peuple vietnamiens considèrent toujours les relations avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité absolue dans la politique étrangère du Vietnam, a-t-il affirmé.Le responsable vietnamiens souligné l'importance et la signification de continuer à bien mettre en œuvre les échanges et les contacts de haut niveau, d'approfondir la coopération sur tous les canaux du Parti, du gouvernement, de l'Assemblée nationale, les échanges entre les deux peuples et la coopération décentralisée.Zhao Leji, de son côté, a souligné que le Parti et le gouvernement chinois considéraient le Vietnam comme une priorité dans leur politique étrangère de bon voisinage.La partie chinoise espère que les deux parties mettront en œuvre conjointement la conception commune de haut niveau, permettant d'approfondir les relations entre les deux pays dans la nouvelle ère. L'Assemblée populaire nationale de Chine est prête à renforcer la coopération avec l'Assemblée nationale du Vietnam, à promouvoir les échanges de haut niveau entre commissions, groupes parlementaires d'amitié, à échanger des expériences en matière de législation et à se coordonner lors des forums multilatéraux internationaux et régionaux.Le dirigeant chinois a hautement apprécié les réalisations et les progrès réalisés par le Vietnam, notamment dans l'édification du Parti et la lutte contre la corruption. Il s'est déclaré convaincu que les relations entre les deux agences d'inspection, de supervision et de sanctions disciplinaires des deux Partis revêtaient une signification importante dans l'amélioration de la capacité de leadership et de gouvernance de chaque Parti.A Pékin, Tran Cam Tu a visité et travaillé avec le personnel de l'ambassade du Vietnam en Chine.