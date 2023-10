Palais Dien Tho, le plus grand palais de la dynastie Nguyên

Le palais Dien Tho appartient au complexe monumental de Hue et est l'une des œuvres architecturales uniques encore préservées presque intactes à ce jour. Cet endroit apporte aux visiteurs des expériences précieuses et un sens plus clair de la vie royale à l'époque féodale du Vietnam.