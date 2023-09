Le vice-président de l'Assemblée nationale Nguyen Duc Hai. Photo: VNA

Binh Dinh (VNA) – Une conférence scientifique pour la paix, intitulée "Sécurité et insécurité de l'eau : Reconstruire la coexistence pacifique avec la science", s'est ouverte le 11 septembre dans la province de Binh Dinh (Centre), attirant 60 scientifiques et jeunes parlementaires de 18 pays à travers le monde.

L'événement, co-organisé par l'Union interparlementaire (UIP), l’Association "Rencontres du Vietnam", le ministère des Sciences et Technologies et le Comité populaire provincial de Binh Dinh, vise à offrir une forum universitaire pour réaliser la vision d'unifier des questions internationales à travers la science, vers une coexistence pacifique. Il sert également de plateforme de dialogue interparlementaire sur des sujets liés aux objectifs fondamentaux de l'UIP.

S'exprimant lors de l'événement, le vice-président de l'Assemblée nationale Nguyen Duc Hai a souligné que la sécurité de l'eau était l'un des principaux défis de sécurité non traditionnels du monde d'aujourd'hui. Pour garantir la sécurité de l'eau à plus de 100 millions de personnes et en tant que pays en développement à revenu intermédiaire, le Vietnam est confronté à des défis tels que les pénuries d'eau, davantage de catastrophes naturelles dues au changement climatique, la pollution de l'eau et un accès modeste à une eau propre et salubre à des prix abordables.

Il a déclaré que ces derniers temps, l'Assemblée nationale vietnamienne avait proposé des activités et participé aux initiatives mondiales de l'UIP liées aux questions de l'eau. L'UIP a soutenu et s'est coordonné étroitement avec le Vietnam dans la promotion de la coopération parlementaire pour résoudre les défis mondiaux, a-t-il ajouté.

Au cours de cet événement de trois jours, les participants discuteront de manière approfondie de sujets tels que la science et la politique; les programmes d'observation satellitaire de la Terre pour surveiller les ressources en eau; la pratique législative typique; la diplomatie multilatérale, régionale et bilatérale sur les ressources en eau pour la coopération transfrontalière; une approche de la sécurité de l'eau et de la paix fondée sur les droits de l'homme; une technologie de traitement de l’eau pour garantir la sécurité de la ressource en eau ; la promotion de la sécurité de l'eau grâce à la science communautaire, le réseau d'alliances parlementaires sur les ressources en eau; la diplomatie scientifique et la science prédictive.-VNA