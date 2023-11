Hanoï (VNA) - Le salon international de l'alimentation, des boissons, des équipements et technologies de transformation et d’emballage alimentaires Vietfood & Beverage - Propack a ouvert ses portes le 8 novembre à Hanoï.



Le salon couvre une superficie de 5.000 m2 au 91 rue Tran Hung Dao, arrondissement de Hoan Kiem. Avec la participation de 250 entreprises de 10 pays et territoires, il comprend plus de 300 stands.



Dans ce cadre sont également prévus des rencontres et séminaires, et en particulier, un programme de démonstration culinaire et de promotion du saumon norvégien dans l’après-midi du 8 novembre (14h30-16h30).



Le salon se poursuit jusqu’au 11 novembre.-VNA