Ouverture du Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026 à Hanoï

Hanoï (VNA) – Le Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026 (ASEAN Future Forum - AFF 2026), ayant pour thème « Façonner ensemble notre avenir : paix, prospérité et approche centrée sur le peuple », s’est officiellement ouvert le 9 juin à Hanoï, en présence du Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung.



Il s'agit de la troisième année consécutive que le Vietnam accueille cet important événement. Organisé les 9 et 10 juin, ce rendez-vous diplomatique multilatéral majeur réaffirme le rôle actif et responsable du Vietnam dans le renforcement de la coopération régionale.



Le forum réunit également de nombreux hauts dirigeants de la région, dont les Premiers ministres du Laos, du Cambodge, de la Thaïlande et du Timor-Leste, ainsi que le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn.



Pour rappel, le Vietnam avait annoncé l’initiative de créer ce forum lors du 43e Sommet de l’ASEAN. Conçu comme une plateforme ouverte à plusieurs niveaux et dimensions, il complète les mécanismes de dialogue existants au sein de l’ASEAN. Son objectif est d’aider les décideurs politiques à définir une vision à long terme pour la communauté régionale.



Dans son allocution de bienvenue, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a souligné que le Vietnam organise ce forum afin d’offrir, avec ses partenaires régionaux et internationaux, un espace de dialogue ouvert, concret et tourné vers l’avenir. L’événement rassemble décideurs, chercheurs, entrepreneurs et citoyens de l’ASEAN, ainsi que partenaires internationaux, autour d’une ambition commune : bâtir une communauté plus forte et plus résiliente.



Les éditions de 2024 et 2025 ont rencontré un vif succès et suscité un large intérêt de la part des pays membres du bloc régional et des partenaires internationaux. De nombreuses propositions innovantes et pragmatiques y ont été débattues, plusieurs d’entre elles ayant ensuite contribué à nourrir les réflexions sur les politiques régionales.



Le ministre Le Hoai Trung a exprimé l’espoir que, dans un contexte marqué par de profonds bouleversements mondiaux, le forum offrira de nouvelles opportunités pour promouvoir la diplomatie, le dialogue, la compréhension mutuelle et la coopération. Il a souhaité qu’il devienne un outil efficace au service de la construction de la communauté régionale.





Le Premier ministre, Le Minh Hung à la cérémonie d'ouverture. Photo: VNA

Cette année, les discussions portent sur des enjeux majeurs pour le présent et l’avenir de l’ASEAN. Les participants échangeront notamment sur le renforcement de la solidarité, de la résilience et de l’autonomie stratégique, la prévention des conflits, ainsi que sur des questions d’actualité telles que le renouvellement des modèles de croissance, la sécurité énergétique, l’intelligence artificielle et les technologies financières.



Pour la première fois, le forum accueille non seulement des chefs de gouvernement, mais aussi des représentants de partis politiques d’Asie du Sud-Est, des localités des pays membres de l’ASEAN, du monde économique et universitaire. Ces échanges devraient faire émerger des solutions novatrices pour concrétiser la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045. -VNA