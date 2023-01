Des participants au festival. Photo : VNA

Quang Nam (VNA) - L'Association du tourisme de la province Quang Nam (Centre), le Bureau de l'UNESCO à Hanoï et la Communauté du tourisme du village des pêcheurs de Tan Thanh ont inauguré le 22 décembre un événement spécial intitulé "L'art de l'installation pour l'environnement marin" dans la ville de Hoi An.

Selon le président de l'Association du tourisme de Quang Nam, Phan Xuan Thanh, l'événement vise à connecter les entreprises touristiques, la communauté locale et les touristes, en particulier les étrangers qui vivent et travaillent dans la ville de Hoi An.

Ce festival de trois jours vise à sensibiliser le public à la réduction des déchets et à la préservation marine dont le point d’orgue est 18 œuvres de l’installation constituées de déchets quotidiens qui nuisent à l'environnement marin.

Le festival véhicule également un message appelant chacun à travailler ensemble pour protéger les poissons-perroquets, aider à restaurer les récifs coralliens, réduire l'utilisation de produits en plastique à usage unique et changer les habitudes de vie dans le respect de l'environnement marin.

Les visiteurs peuvent également assister à des spectacles de rue, au marché touristique de Tan Thanh et au festival gastronomique local et international.

Les communautés locales, les agences environnementales et les visiteurs sont invités à signer un engagement à protéger l'environnement marin et à réduire les impacts des activités quotidiennes sur la mer, ce qui devrait permettre à Hoi An de se qualifier bientôt pour rejoindre le réseau des villes créatives de l'UNESCO.

Présent à l’ouverture de ce festival, le représentant de l'UNESCO au Vietnam, Christian Manhart, a souligné que cet événement montrait la solidarité et la coopération entre les parties concernées, notamment les entreprises, les organisations et les communautés, en particulier les habitants du village de pêcheurs de Tan Thanh.-VNA