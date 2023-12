Ouverture du Festival international du riz vietnamien 2023. Photo: VNA



Hâu Giang (VNA) - Différentes variétés de riz, leurs produits dérivés, ainsi que des produits agricoles certifiés OCOP sont exposés au Festival international du riz vietnamien, qui a débuté le 12 décembre dans la ville de Vi Thanh, province de Hâu Giang (Sud).

Organisé par le Comité populaire provincial, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, cet événement de quatre jours est placé sous le thème "Le parcours millénaire du riz vietnamien".

Il se déroule dans le contexte où le Vietnam vise à devenir un pays pionnier dans la production de riz de qualité, en réduisant les émissions, en se développant dans une direction verte et durable, avec comme objectif de développer un million d’hectares de riz de haute qualité à faible émission de carbone en association avec la croissance verte dans la région du delta du Mékong d’ici 2030.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de l'ouverture du Festival. Photo: VNA



Depuis Hanoi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que ce festival visait à promouvoir le parcours millénaire du riz vietnamien. Le Vietnam est le premier pays à construire et mettre en œuvre un projet visant à développer un million d’hectares de riz de haute qualité à faible émission de carbone, au bénéfice de la vie de la population, a déclaré le chef du gouvernement.



Il s'agit également d'une tâche mondiale qui démontre la responsabilité du Vietnam envers la communauté internationale dans la lutte contre le changement climatique et la construction d'une agriculture à faibles émissions, a-t-il affirmé.

Lors de ce festival, les participants présentent et commercialisent des produits à base de riz, des variétés de riz de haute qualité, des produits OCOP, des machines, des équipements et des technologies pour la production ainsi que de délicieux plats à base de riz.

Le Festival comprend également une exposition sur le thème "La route du riz du Vietnam", qui retrace le développement de cette industrie à travers l’histoire, des concours tels que "Des délicieux plats à base de riz vietnamien - riz gluant", "Des plats délicieux du Sud" et "Jeunes agriculteurs professionnels de la province de Hâu Giang", des conférences internationales sur l'alimentation, le marché du riz, l'innovation scientifique et technologique, l'agriculture numérique, l'agriculture verte et l'agriculture circulaire.

Le festival permet aux organisations, aux localités, aux entreprises et aux agriculteurs de s’informer sur de nouvelles technologies et d’enrichir leurs connaissances sur la riziculture et aussi l'opportunité d'accélérer la transformation numérique de l'agriculture, de la culture du riz, en particulier.

Le festival offre aux producteurs de riz, commerçants, consommateurs et chercheurs l'opportunité de se rencontrer, d'échanger, de coopérer et de partager des expériences. C'est également l'occasion de mettre à jour les dernières informations et tendances de la filière. Le festival est conçu pour honorer les contributions des riziculteurs héritiers d'un savoir-faire millénaire et susciter le désir de construire une riziculture vietnamienne de plus en plus développée, forte et durable. -VNA