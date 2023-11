Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue visite un stand du Festival des villages de métier du Vietnam 2023. Photo: VNA Hanoï (VNA) – Le Festival des villages de métier du Vietnam 2023 s’est ouvert le 9 novembre à Hanoï, en présence du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.

Le Festival comprend plus de 300 stands présentant des produits de villages de métier et des produits OCOP (One Commune One Product – A chaque commune son produit) de 42 provinces et villes du pays, et des stands internationaux du Laos, d'Indonésie, de Thaïlande...

Dans son discours d’ouverture, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan a souligné les contributions des villages de métiers dans la préservation et la promotion des valeurs culturelles traditionnelles ainsi que dans le développement socioéconomique.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan à la cérémonie d'ouverture du Festival des villages de métier du Vietnam 2023. Photo: VNA



Selon le président du Comité populaire de Hanoï, Tran Sy Thanh, la capitale compte 1.350 villages de métier, représentant 56% du total. Pour les préserver, Hanoï a publié une résolution sur le développement des industries culturelles dans la capitale, qui affirme la priorité du développement des métiers et des villages d'



Hanoï s'efforcera de construire d'ici 2025 un centre national de création et d'introduction de produits OCOP et neuf centres de conception créative, d’introduction, de promotion et de vente des produits OCOP, a indiqué Tran Sy Thanh.



Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue rencontre des délégués internationaux. Photo: VNA



Lors de la cérémonie d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan ont décerné des prix A à des artisans ayant participé au Concours de produits artisanaux du Sud en 2023. –VNA Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural continuera à créer des conditions favorables pour que les artisans et les travailleurs qualifiés puissent continuer à vivre de leur métier au sein de leur village, a déclaré le ministre Le Minh Hoan.Selon le président du Comité populaire de Hanoï, Tran Sy Thanh, la capitale compte 1.350 villages de métier, représentant 56% du total. Pour les préserver, Hanoï a publié une résolution sur le développement des industries culturelles dans la capitale, qui affirme la priorité du développement des métiers et des villages d' artisanat d'ici 2025 avec vision à l'horizon 2030.Hanoï s'efforcera de construire d'ici 2025 un centre national de création et d'introduction de produits OCOP et neuf centres de conception créative, d’introduction, de promotion et de vente des produits OCOP, a indiqué Tran Sy Thanh.Hanoï continuera de se coordonner et d'accompagner le ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour mener à bien le travail de préservation et de promotion de la valeur des métiers, contribuant ainsi à la mise en œuvre de la Stratégie de développement des métiers ruraux d’ici 2030 avec vision pour 2045 approuvé par le Premier ministre le 4 septembre 2023, a ajouté Tran Sy Thanh.Lors de la cérémonie d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan ont décerné des prix A à des artisans ayant participé au Concours de produits artisanaux du Sud en 2023. –VNA

source