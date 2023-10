Hanoï (VNA) - Le 9 octobre, à Hanoï, le Département vietnamien des opérations de maintien de la paix (ministère de la Défense), en collaboration avec Global Peace Operations Initiative (GPOI - Etats-Unis) et le Bureau américain de coopération en matière de défense, a organisé l'ouverture du cours de formation des observateurs militaires des Nations Unies 2023 ( UNMO -2023).Se déroulant du 6 au 27 octobre à Hanoï, le cours de formation vise à doter les officiers de l'Armée populaire vietnamienne déployés à des Mission de maintien de la paix des Nations Unies des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires pour exercer les fonctions d'observateur militaire... Il s’agit également d’une occasion de renforcer la coopération entre le Vietnam , les États-Unis et les partenaires internationaux dans le domaine du maintien de la paix.Lors de la cérémonie d’ouverture, le colonel Nguyen Ba Hung, directeur adjoint du Département vietnamien des opérations de maintien de la paix, a remercié le Bureau américain de coopération en matière de défense à Hanoï, les instructeurs et coordinateurs de GPOI , les étudiants internationaux et vietnamiens, pour leurs précieuses contributions à cette formation.De son côté, Harley Alves, chef de la délégation d'instructeurs internationaux de GPOI, a affirmé que le programme du cours de formation des observateurs militaires des Nations Unies avait été régulièrement mis à jour pour répondre aux défis croissants dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies.-VNA