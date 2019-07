Cérémonie de lancement du Camp d’été du Vietnam 2019.

Thai Nguyen (VNA) - Le 12 juillet, le Comité d’État pour les Vietnamiens résidant à l’étranger (Viet kieu) du ministère des Affaires étrangères et le Comité populaire de la province septentrionale de Thai Nguyen ont organisé la cérémonie de lancement du Camp d’été du Vietnam 2019.



Y participent 155 délégués venus de 28 pays, représentants d'une jeunesse remarquable dans les études, les sports ou les arts, et qui a apporté une contribution considérable à la construction de la communauté vietnamienne à l’étranger.

Nguyên Hoanh Nam, vice-président du Comité d'État chargé des Viet kieu, a déclaré : "C’est une belle opportunité pour les jeunes Vietnamiens résidant à l’étranger de voir de leurs propres yeux le développement de leur pays d’origine. Ils auront également l’occasion de découvrir l’histoire et la culture vietnamiennes. Ce sera pour eux une précieuse expérience dans leur vie".

Le Camp d’été 2019 qui se déroule du 10 au 26 juillet comprend diverses activités dans 10 localités vietnamiennes, notamment hommage au président Ho Chi Minh dans son mausolée à Hanoi, visite de son lieu de naissance dans la province de Nghe An, du cimetière de Truong Son, entre autres.



En outre, les participants remettront des cadeaux aux familles des 10 jeunes filles volontaires décédées au carrefour de Dông Lôc ainsi qu’à des orphelins et enfants pauvres.



Lors de la cérémonie de lancement, de nombreuses activités artistiques et culturelles ont été organisées avec la participation de ces jeunes Viêt kiêu et de jeunes locaux.



Lancé en 2004, le camp d'été du Vietnam a jusqu'à présent vu la participation de près de 2 000 jeunes vietnamiens de plus de 30 pays et territoires. Beaucoup ont ensuite connu un grand succès professionnel et ont activement contribué à la construction de leur pays d'origine. -VNA