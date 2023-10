Le président chinois, Xi Jinping, s'exprime à la cérémonie d'ouverture du Forum. Photo: VNA



Pékin (VNA) - Le 3e Forum de la "Ceinture et la Route" pour la coopération internationale a débuté mercredi matin 18 octobre à Pékin, en Chine, en présence de nombreux dirigeants de plus de 130 pays et 30 organisations internationales, dont le président vietnamien Vo Van Thuong.Lors de la cérémonie d'ouverture, le président chinois, Xi Jinping , a souligné que ces dix dernières années, la coopération internationale de l'Initiative "la Ceinture et la Route" (ICR) avait connu un fort développement et obtenu de nombreux résultats efficaces. Selon le dirigeant chinois, de nombreux projets et programmes centrés sur les gens ont été mis en œuvre dans le cadre de l'ICR.La participation du président vietnamien Vo Van Thuong au 3e Forum de "la Ceinture et la Route" pour la coopération international revêt une signification particulièrement importante, témoignant de la haute considération et de la priorité absolue accordées par le Parti et l'État vietnamiens au développement des relations avec la Chine, ainsi que de l'importance accordée aux initiatives de connectivité, y compris l’ICR, pour la paix, la stabilité et la prospérité tant régionales que mondiales.Il s’agit de son premier voyage d’affaires depuis le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et le 20e Congrès national du PCC. En outre, l'année 2023 marque le 15e anniversaire du partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine, ainsi que le 10e de l’ICR.-VNA