La cérémonie d'ouverture du 2e bureau du consul honoraire du Vietnam en Italie . Photo: VNA

Rome (VNA) - La cérémonie d'ouverture du 2e bureau du consul honoraire du Vietnam en Italie a eu lieu le 18 novembre dans la ville de Naples, de la région de Campanie.

Prenant la parole lors de la cérémonie, l'ambassadrice du Vietnam en Italie Nguyen Thi Bich Hue, a souligné les bonnes relations entre le Vietnam et l'Italie qui ne cessaient d'être renforcées en matière de politique, commerce, de culture, d'éducation, de sciences et technologies, de sécurité de défense, de lutte contre le changement climatique et de coopération décentralisée.

Le Vietnam est actuellement le plus grand partenaire commercial de l'Italie au sein de l'ASEAN tandis que l'Italie est son 3e partenaire en Union européenne (UE), avec le commerce bilatéral annuel atteignant environ 5 milliards de dollars.

L'ouverture du bureau du consul honoraire du Vietnam à Naples permettra aux amis et aux entreprises de Campanie de mieux comprendre le Vietnam, contribuant à renforcer les échanges et la coopération dynamique entre les deux pays.

La maire adjointe de la ville de Naples Maria Filippone a espéré que ce bureau jouerait le rôle de passerelle directe entre Naples et les partenaires vietnamiens, contribuant à consolider et à renforcer le réseau des partenaires internationaux de la ville, ainsi que de la région de Campanie.

En tant que consul honoraire du Vietnam à Naples, Silvio Vecchione s'est engagé à bien remplir son rôle de représentant, à promouvoir l'image du Vietnam, ainsi que la coopération économique, commerciale, culturelle, les échanges entre les peuples. Il a également promis d'accomplir le travail de protection des citoyens et de soutenir la communauté vietnamienne en Campanie et en Italie en général.

A cette occasion, l'ambassade du Vietnam en Italie en collaboration avec la Chambre de commerce italienne au Vietnam (ICHAM), l'Association des chambres de commerce italiennes a organisé un colloque ayant pour thème "Internationalisation : passerelle entre la Campanie et le Vietnam". Le conseiller commercial de l'ambassade du Vietnam en Italie Nguyen Duc Thanh a présenté les perspectives de développement économique et les opportunités de coopération et d'investissement au Vietnam aux partenaires de Campanie. -VNA