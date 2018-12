Des entreprises participent à ces deux salons. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Salon international des machines au Vietnam (VIMAF) et le Salon de l'industrie auxiliaire au Vietnam (VSIF) en 2018 ont débuté le 12 décembre à Ho Chi Minh-Ville.

Ces événements qui se poursuivent jusqu’au 14 décembre, regroupent 450 stands de 300 entreprises nationales et étrangères venues de la République de Corée, de Singapour, de Thaïlande, de l'Inde...



Ils exposent des produits dans divers domaines tels que l’automatisation, l’industrie auxiliaire de hautes technologies, des machines et outils, des équipements électriques, des accessoires et matériaux pour la fabrication, etc.



A cette occasion, sont également présents un certain nombre de marques bien connues telles que Doosan Infracore, Century Precision, Dae Jin Hydraudic, Shin Myung Electric MFG, 3A Engineering…



D’après Nguyen Phuong Dong, vice-directeur du Service municipal de l’Industrie et du Commerce, ces deux salons contribuent à soutenir les entreprises locales, notamment celles en activité dans l’industrie auxiliaire, dans la promotion, l'expansion du marché et la connexion avec les partenaires locaux.



Le VIMAF et le VSIF en 2018 sont une bonne occasion pour les entreprises et producteurs étrangers d’accéder au marché vietnamien, a estimé Dong-Youn Sohn, de l’Association sud-coréenne de l'industrie des machines (KOAMI).



Ces deux événements sont organisés pat le Service municipal de l’Industrie et du Commerce, l’Association des entreprises mécaniques – électriques de Ho Chi Minh-Ville (HAMEE), l’Association sud-coréenne de l'industrie des machines (KOAMI) et Coex Vietnam. -VNA