Les visiteurs à l'exposition. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'exposition internationale sur la médecine du Vietnam (Pharmedi Vietnam) 2023 a ouvert ses portes le 13 septembre au Centre des expositions et des conférences de Saigon (SECC) à Ho Chi Minh-Ville.

L’édition de cette année réunit environ 800 stands d’entreprises venues de 25 pays et territoires tels que la Pologne, l’Allemagne, la République de Corée, le Japon, la Chine...

Les exposants présentent des produits pharmaceutiques, des machines, équipements et instruments médicaux, des produits cosmétiques...



S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, la vice-ministre de la Santé Nguyen Thi Lien Huong a déclaré que cet événement annuel permettrait aux entreprises à accroître leur compétitivité, à promouvoir les activités de promotion du commerce, à renforcer la coopération en matière de transformation numérique et à accéder les avancées technologiques dans l'industrie médicale et pharmaceutique.

Il s'agit d'une opportunité pour les entreprises de coopérer avec les partenaires dans et hors du pays et présenter les dernières avancées du secteur médical vietnamien.

L’exposition durera jusqu’au 16 septembre.

Organisée pour la première fois en 2006, Pharmedi Vietnam est considérée comme l’événement annuel le plus attendu dans les domaines de la santé et de la pharmacie du pays. -VNA