Ouverture de l' exposition de livres sur le Président Hô Chi Minh et des dirigeants du Parti et de l'État. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Dans le cadre de la conférence annuelle 2023 du Comité exécutif de l'Association des éditeurs de l'ASEAN, une exposition de livres sur le président Hô Chi Minh et des dirigeants du Parti et de l'État s'est ouverte le 15 septembre.

L'exposition présente plus de 100 titres de livres aux lecteurs avec trois thèmes principaux : la bibliothèque sur le président Ho Chi Minh, la bibliothèque exposant les publications du Secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et la bibliothèque sur les dirigeants du Parti et de la Révolution vietnamienne à travers différentes périodes.

Notamment, sont également exposées cinq œuvres signées Hô Chi Minh, chacune étant considérée comme un héritage national: Đường Kách mệnh (Le chemin révolutionnaire), Nhật ký trong tù (Carnet de prison), l'Appel à la résistance nationale de 1946, l'Appel au peuple et au soldat de 1966, et son Testament.



En outre, la bibliothèque sur le président Hô Chi Minh expose de nombreuses publications sur sa vie, sa carrière, ses qualités morales, son idéologie et son style, etc.

Des visiteurs lors de l'exposition. Photo: VNA



La bibliothèque sur le Secrétaire général Nguyen Phu Trong présente de nombreux ouvrages importants, tant sur le plan théorique que pratique, manifestant la pensée continue, cohérente et ferme du Parti communiste du Vietnam sur des questions particulièrement importantes telles que la voie vers le socialisme, le processus de Renouveau, la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, etc.

L'exposition se poursuit jusqu'au 16 septembre. -VNA