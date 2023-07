L'exposition présente plus de 50 œuvres de six artistes graphiques vietnamiens contemporains. Photo: comité d'organisation



Hanoï (VNA) - Une exposition intitulée "Arts graphiques - du folk au contemporain" a ouvert ses portes le 19 juillet à l'espace d'art Anh Duong à Hanoï.

Elle présente plus de 50 œuvres de six artistes graphiques vietnamiens contemporains, dont Nguyen Nghia Phuong, Phan Hai Bang, Vu Dinh Tuan, Pham Khac Quang, Vu Bach Lien et Nguyen Khac Han, qui sont des artistes célèbres et typiques des arts graphiques vietnamiens contemporains. Elle expose de nombreuses collections de sculptures sur bois qui créent des formes et des gravures contemporaines tant dans le contenu que dans le langage d'expression.

Cette manifestation est organisée conjointement par Hanoi Studio Gallery et Anh Duong Art Space et durera jusqu'au 29 septembre. -VNA