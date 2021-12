Cérémonie de signature du protocole d'accord sur les questions de croissance bas carbone entre le Vietnam et le Japon pour la période 2021-2030. Photo : Monré

Hanoï (VNA) - La 2e édition de la Semaine de l'environnement Vietnam-Japon 2021 s'est ouverte en ligne le 16 décembre.

Le vice-ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement Vo Tuan Nhan a déclaré que l'événement faisait partie du Plan de coopération commun sur le changement climatique avec pour objectif d'être neutre en carbone d'ici 2050, signé le 24 novembre 2021 par le ministre vietnamien Tran Hong Ha et son homologue japonais Yamaguchi Tsuyoshi, dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh au Japon en novembre dernier.

En outre, il s'agit d'un événement important marquant une nouvelle étape de développement plus étroite et plus substantielle dans la coopération entre les deux pays et les deux ministères concernant la protection de l'environnement et la réponse au changement climatique.

La Semaine de l'environnement Vietnam-Japon ouvrira de nombreuses possibilités de coopération entre les agences, les organisations et les entreprises des deux pays.

Selon le vice-ministre japonais de l'Environnement Ooka Toshitaka, le Premier ministre japonais a affirmé son soutien maximal accordé au Vietnam pour atteindre l'objectif d'être neutre en carbone d'ici 2050. Le Japon soutiendra la coopération dans l'élaboration de stratégies politiques à long terme et la mise en œuvre de projets dans le cadre du mécanisme conjoint de crédit.

A cette occasion, les deux parties ont assisté à la cérémonie de lancement du projet d'usine d'incinération de déchets dans la province de Bac Ninh (Nord), issu de la première Semaine de l'environnement en 2019. Elles s'attendent à ce que ce projet devienne un modèle exemplaire pour les autres localités. -VNA