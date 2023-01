L'Inauguration de la rue florale Nguyên Huê. Photo : Ty Huynh/VOV

Hanoï (VNA) - Placée sous le thème “Hô Chi Minh-Ville: printemps du bonheur et de la prospérité”, la rue florale Nguyên Huê a été inaugurée jeudi 19 janvier en présence de Vo Van Thuong, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste vietnamien et de Nguyên Van Nên, secrétaire du comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville.



D’une longueur de plus de 600 m, ont été installées une centaine de mascottes du zodiaque. De nombreuses espèces de fleurs ont été présentées aux Saigonais.



"La rue florale de cette année est plus belle que les années précédentes.", a confié Nguyên Thê Anh, un habitant de Hô Chi Minh-Ville.

L’événement se poursuivra jusqu’au 26 janvier 2023. - VOV/VNA

