Ouverture de la première séance boursière de Hanoï de l'année 2024. Photo: VNA



S’exprimant à la cérémonie, le vice-ministre des Finances, Nguyen Duc Chi a demandé au secteur boursier de continuer de perfectionner les institutions, de modifier les réglementations juridiques et de surmonter des difficultés pour atteindre les objectifs de développement à long terme ainsi que de mettre en œuvre la stratégie de développement du marché boursier jusqu’en 2030, qui vient d'être approuvée par le Premier ministre.



Il faut se rapprocher des normes internationales et réduire l'écart de développement entre le marché boursier vietnamien et le marché mondial, a-t-il déclaré.



Selon lui, 2023 restera une année difficile pour l'économie mondiale et l'économie vietnamienne. La croissance du PIB du Vietnam en 2023 a atteint plus de 5%, un taux certes inférieur à l'objectif fixé (environ 6,5%) mais presque le double par rapport au taux moyen du PIB mondial, faisant du Vietnam l’un des pays ayant enregistré la croissance la plus élevée au monde.



6 000 000 milliards de dongs (246 milliards de dollars), soit une augmentation de plus de 9,5% par rapport à fin 2022 et environ 62% du PIB.



Le nombre de nouveaux comptes d'investisseurs a augmenté de plus de 350 000, portant le nombre total de comptes-titres à près de 7,4 millions de comptes, soit 7,5 % de la population.



La mobilisation de capitaux via les activités d'appel d'offres obligataires en 2023 a atteint plus de 305 000 milliards de dongs, soit une croissance de 54,9% par rapport à la même période de 2022.



La présidente de la Commission d'État des valeurs mobilières, Vu Thi Chan Phuong, a déclaré qu’en 2024, sa Commission continuera de perfectionner les mécanismes et politiques, de renforcer l'inspection et la surveillance, de traiter strictement les violations dans l'objectif de faire passer le marché boursier vietnamien du niveau marginal à celui d'émergent. -VNA