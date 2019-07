Cérémonie d'inauguration de la paire de portes frontalières internationales Nam Lanh – Muong Po. Photo: VNA



Son La (VNA) – La paire de portes frontalières internationales Nam Lanh – Muong Po, qui relie la province vietnamienne de Son La à la province laotienne de Houaphan, a officiellement été inaugurée le 9 juillet en vue de promouvoir le commerce entre ces deux pays voisins.



Le président du Conseil populaire de la province de Son La, Hoang Van Chat, a souligné que l’ouverture de cette paire de portes frontalières était un événement politique très important pour les deux provinces de Son La et Houaphan, le Vietnam et le Laos en général.

Avec la solidarité traditionnelle, l’amitié spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays, les liens de solidarité et d’amitié entre Son La et les provinces septentrionales du Laos dont Houaphan se développent de plus en plus, a-t-il espéré.

De son côté, le gouverneur de la province Houaphan, Vanxay Phengxouma, a souligné que l'ouverture des portes frontalières était très nécessaire, répondant à la demande et à la volonté des dirigeants des deux districts de Muong Son et Sop Cop, facilitant la circulation, le commerce frontalier bilatéral, la gestion de la population et de véhicules, et la connectivité entre les deux pays.

Son La et Houaphan partageant une frontière commune de 242 kilomètres avec 113 bornes. Ces dernières années, le comité provincial du Parti et les autorités des provinces de Son La et Houaphan ont mis en œuvre des plans de coopération et de développement dans tous les domaines de l’économie, de la société, de la défense, de la sécurité, des relations extérieures et de la consolidation du système politique. -VNA