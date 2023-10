Cérémonie d'inauguration de la Journée du Vietnam en Russie. Photo : VNA

Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien visite un stand du programme " la Journée du Vietnam en Russie". Photo : VNA

Moscou (VNA) – La « Journée du Vietnam en Russie » a débuté le 12 octobre au Complexe multifonctionnel Hanoï-Moscou (Incentra) à Moscou.Ce programme est organisé conjointement par le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam, l'ambassade du Vietnam en Russie et Incentra, englobant une série d’activités du 12 au 15 octobre, à savoir une exposition de produits vietnamiens (vêtements, nourriture, produits agricoles, boissons, parfums…), des spectacles, des spécialités culinaires et culturelles vietnamiennes et un Forum d’affaires Vietnam-Russie.Prenant la parole à l'événement, le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, a déclaré que cet événement et les activités de connexion commerciale entre des entreprises des deux pays visaient à connecter les communautés d'affaires des deux parties et aider les consommateurs russes à avoir accès à des produits vietnamiens de qualité à des prix raisonnables.Lors du premier jour du programme, le Forum des affaires Vietnam-Russie avec la participation d'environ 120 représentants d'entreprises et d'organisations russes a eu lieu. A cette occasion, deux accords ont été signés entre la compagnie par actions de parfum Good Charme du Vietnam et le "Centre international des entrepreneurs" de Saint-Pétersbourg, et entre la compagnie par actions de production, du commerce et des services Thien Nga (Vietnam) et la Sarl Ruskhopro. –VNA