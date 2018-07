Les consuls de certains pays de l'ASEAN et le représentant du Comité d'organisation coupent la bande inaugurale. Photo: baomoi.com



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La 2e foire-expo internationale de l'ASEAN 2018 s'est ouverte mercredi soir au Centre des foires-expos de Tân Binh, à Hô Chi Minh-Ville.

L'événement réunit 250 stands de 160 entreprises du Vietnam et de certains pays de l'ASEAN. Il s'agit d'une bonne occasion pour les entreprises de promouvoir leur label, de présenter des produits typiques des pays membres de l'ASEAN, d'accélérer les échanges commerciaux dans et hors du pays, de présenter aux amis internationaux l'image du pays, de la culture et de l'homme du Vietnam.

Selon Nguyen Phuoc Hung, vice-président et secrétaire général de l'Association des entreprises de Ho Chi Minh-Ville, le point d'orgue de la foire-expo internationale de l'ASEAN 2018 est la "Maison commune de l'ASEAN" où les pays exposent des produits typiques et des facettes de leur culture.

S'inscrivant dans le cadre des activités célébrant le 51e anniversaire de la fondation de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) (8 août 1967) et le 3e anniversaire de la fondation de la communauté économique de l'ASEAN (le 31 décembre 2015), cette foire-expo s'oriente vers la conférence du Forum économique mondial sur l'ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) prévue du 11 au 13 septembre prochain.

Clôture le 22 juillet. -VNA