Une entreprise présentant des produits électroniques lors de la foire Vietnam Expo Ho Chi Minh 2019. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La foire internationale commerciale du Vietnam (Vietnam Expo Ho Chi Minh 2019) a débuté le 4 décembre au Centre des foires et des expositions de Saigon, dans le 7e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville.

Vietnam Expo Ho Chi Minh 2019 réunit 850 entreprises venues de 20 pays et territoires, comptant 900 stands.

Cette année, l’exposition comprend des zones spécialisées, à savoir un pavillon international, une zone présentant le matériel et des outils à main (Hardware and Hand Tools), une zone exposant la machinerie et des produits électroniques (Machinery & Electronics), et une autre présentant le jardinage et le paysage (Gardening & Landscare).

Le pavillon international attire des entreprises venus du Royaume-Uni, d’Inde, d’Allemagne, de République de Corée, de Chine, d’Indonésie, de Malaisie, de Russie, du Japon, de Singapour, d’Espagne, de Thaïlande, de Suisse, des Etats-Unis… qui participent annuellement à cet événement.

La foire vise à attirer des pays développés qui sont prêts à investir et à coopérer avec des entreprises nationales dans divers domaines et secteurs.

Dans son discours d’ouverture, Mme Nguyen Van Nga, responsable du ministère de l’Industrie et du Commerce, a déclaré que cette foire couvrant sur divers secteurs et domaines serait une bonne occasion pour les entreprises de rencontrer et d’échanger, notamment les entreprises fonctionnant dans l’industrie, la mécanique, l’électronique, la fabrication des produits de consommation et des produits agricoles…

La foire durera jusqu’au 7 décembre. -VNA