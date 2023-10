Quang Ninh (VNA) - La 43e réunion annuelle du Comité de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes (ACDM) s'est officiellement ouverte le 9 octobre dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh.La réunion a réuni les membres des 10 pays de l'ASEAN ainsi que le Timor Oriental en tant qu'observateur. Le fait d'assumer la présidence de l'ACDM en 2023 permettra au Vietnam de bénéficier des expériences et ressources de ses partenaires et de la communauté internationale dans ses efforts de prévention et de lutte contre les catastrophes. Cela contribuera également à renforcer la résilience de la communauté de l'ASEAN face aux catastrophes et à contribuer au développement commun du pays et de la région.Prenant la parole à la séance d'ouverture, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Nguyen Hoang Hiep a déclaré que cette réunion mettrait à jour les résultats de la mise en œuvre de l'Accord de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes et les interventions d'urgence (AADMER) pour la période 2021-2025, discuterait pour approbation de la Déclaration de Ha Long sur le renforcement des actions précoces en matière de gestion des catastrophes au sein de l'ASEAN, avant de la soumettre à la réunion ministérielle, et se pencherait sur des réglementations financières du Fonds de gestion des catastrophes et d'intervention d'urgence de l'ASEAN.