Ouverture de la 41e Conférence des administrateurs correctionnels d'Asie-Pacifique à Hanoï. Photo: VNA Hanoï (VNA) - La 41e Conférence des administrateurs correctionnels d'Asie- Pacifique (APCCA41) s’est ouverte le 13 novembre à Hanoï.

Cette conférence annuelle a été organisée pour la première fois en 1980 et pour la deuxième fois au Vietnam cette année. Elle compte actuellement 34 organes membres de 25 pays. L’édition 2023 réunit plus de 200 délégués de 25 pays, trois organisations internationales, 18 organes diplomatiques…



Le ministère vietnamien de la Sécurité publique attache une grande importance et apprécie le rôle de la Conférence des administrateurs correctionnels d'Asie- Pacifique, a déclaré son vice-ministre Nguyen Van Long, dans son discours d’ouverture.

Le vice-ministre vietnamien a exprimé le souhait que les délégués partagent des informations, des expériences et proposent des solutions réalisables, adaptées à la situation des pays membres, afin d'améliorer l'efficacité des travaux de gestion et d’éducation des prisonniers, contribuant à prévenir et réduire la criminalité, créant un environnement social sain pour le développement de chaque pays et de la région.

Des délégués au la 41e Conférence des administrateurs correctionnels d'Asie-Pacifique. Photo: VNA Ayant pour thème « Bâtir l’humanité, la confiance et l’unité dans le système correctionnel », l’APCCA41 comprend cinq séances de débat sur les difficultés, défis et solutions dans le travail pénitentiaire au Vietnam ; un environnement de détention sûr et des soins médicaux aux détenus présentant des troubles mentaux et du comportement, à ceux ayant des problèmes liés à la drogue et aux détenus handicapés ; des programmes de réintégration communautaire avant et après que les détenus aient purgé leur peine ; la coopération en matière d'emploi, d'orientation et de formation professionnelles et d'éducation des prisonniers ; l’amélioration des installations, de la technologie et de la formation au service du travail de rééducation dans les prisons et dans la communauté.