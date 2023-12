La 28e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La 28e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale a été ouverte mercredi matin à Hanoï sous l’égide du président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue.

Prenant la parole à la séance d’ouverture, Vuong Dinh Hue a annoncé que la 28e réunion se déroulerait dans trois jours (13, 14 et 18 décembre) et examinerait une vingtaine de contenus importants dispersée dans cinq groupes de questions.

Premièrement, le Comité permanent va faire le bilan de la 6e session de l’AN et donner des avis sur la préparation de la 7e session, prévue en mai 2024. Le comité va examiner la Planification de l'espace électrique national et le projet de résolution de l’AN sur l'application pilote d'un certain nombre de mécanismes et de politiques spécifiques pour mettre en œuvre trois Programmes cibles nationaux ; les questions financier et budgétaire en suspens. Le président de l’AN a souligné qu'il était nécessaire de tenir d'ici la 7e session, une session thématique pour résoudre les questions en suspens et urgentes.

Deuxièmement, le Comité permanent va examiner et approuver son plan de travail pour 2024, ses activités des relations extérieures et de la coopération internationale en 2023 ; donner des avis sur les activités des relations extérieures et de la coopération internationale du Conseil des affaires ethniques, des Commissions de l'AN et d’autres.



Troisièmement, le Comité permanent va envisager et proposer d'ajouter un certain nombre de Lois au Programme d'élaboration de lois et d'ordonnances de 2024 comme la Loi sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains (modifiée), la Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (modifiée), la Loi sur la gestion et l'utilisation des armes, des explosifs et des outils de soutien (modifiée)…, et examiner et adopter son projet de résolution guidant l'organisation des activités d'explication lors des réunions du Conseil des nationalités et des commissions de l’AN. Vuong Dinh Hue a souligné l’orientation de renforcer le travail de supervision et les modalités d’explication lors des réunions du Conseil des nationalités et des commissions de l’AN.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue prend la parole lors de l'ouverture de la 28e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale. Photo : VNA



Quatrièmement, le Comité permanent va examiner et donner des suggestions sur 11 questions importantes concernant les finances, le budget, les limites administratives et le personnel telles que l'allocation des prévisions budgétaires centrales pour 2023 ; le financement supplémentaire pour les sciences et technologies et la protection de l'environnement ; la répartition et l’ajustement du Plan d'investissement du budget central en 2023 entre les ministères et agences du ressort central comme local ; l’attribution des fonds au Programme de redressement et de développement socio-économique, l’ajustement et le complément du plan d'investissement public à moyen terme du budget central…



Enfin, le Comité va examiner et décider son projet de Résolution sur l’allocation du budget pour les activités des délégations de l’AN en 2024. -VNA